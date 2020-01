Francken wil mondiale brandweermacht voor bosbranden in Australië: “Te gek voor woorden dat onze brandweermannen niet mogen helpen”

N-VA-kopstuk Theo Francken heeft in een post op Facebook gepleit voor een mondiale brandweermacht die bijvoorbeeld kan ingezet worden bij bosbranden zoals die in Australië. “Onze brandweermannen willen graag helpen, maar mogen niet. Te gek voor woorden”, schrijft Francken.

De bosbranden in Australië woeden in alle hevigheid verder, en Francken ziet het aantal branden wereldwijd toenemen. “Californië, Brazilië, Siberië, Australië... het wordt erger en erger”, schrijft hij. “Onze brandweermannen willen graag mee gaan helpen maar mogen niet. Dit is toch te gek voor woorden. Zware bosbranden in de Amazone, de Siberische wouden of de Australische bush gaan elke bewoner van deze aardbol aan.”

De N-VA’er pleit daarom voor “de uitbouw van een mondiaal brandweerinterventiekorps, een M-FAST brandweer, zeg maar”. Hij noemt dat een perfecte taak voor de Verenigde Naties, “en het is nuttiger dan dwaze pro-migratiepacten op te leggen”. “Met een stevige lening van de Wereldbank is veel mogelijk.”

Solidariteitsactie

“Het is toch wraakroepend dat er op wereldschaal voldoende zwaar blusmateriaal (helikopters, vliegtuigen...) voorhanden is, maar dat het nu niet/te traag op de juiste plaats geraakt”, aldus Francken. “Dit moet dringend mondiaal gecoördineerd worden.”

Hij roept de VRT ook op om een solidariteitsactie te organiseren. “Dit is de grootste natuurramp in jaren. En zoveel Vlamingen wonen in Australië.”