Politie schiet man met mes neer in Duitse Gelsenkirchen

De Duitse politie onderzoekt een incident in de stad Gelsenkirchen waarbij een man die gewapend was met een mes, zondagavond werd doodgeschoten door de politie.

Er wordt onderzocht of het om een mogelijke terroristische aanval ging, zo zegt een woordvoerder van de politie maandag aan persagentschap DPA.

De aanvaller werd zondagavond neergeschoten door een 23-jarige kandidaat-politieofficier. De 37-jarige aanvaller had blijkbaar de auto van de politie aangevallen, aldus politiewoordvoerder Christopher Grauwinkel. De aanvaller had ook een mes in de hand. De man werd herhaaldelijk aangemaand om het wapen neer te leggen, maar toen hij dat niet deed vuurde de 23-jarige politieman een dodelijk schot af.

De politie heeft ooggetuigen opgeroepen om zich te melden.