Britse tv wil huwelijk van prinses Beatrice niet uitzenden

De Britse tv-zenders BBC en ITV willen het huwelijk van prinses Beatrice niet live uitzenden, zo hebben ze laten weten aan The Daily Mail. Beatrice is de oudste dochter van prins Andrew, die de laatste weken zwaar onder vuur ligt in het Verenigd Koninkrijk.

Bij het huwelijk van jongere zus Eugenie met Jack Brooksbank in 2018 stemde ITV nog de hele ochtendprogrammatie op het huwelijk af. Het wist daarmee drie miljoen kijkers te lokken met zijn drie uur durende special. Maar het huwelijk van Beatrice met Edoardo Mapelli Mozzi zullen ze “absoluut niet uitzenden”.

De beslissing van ITV volgt op die van de BBC, die eerder al bevestigde de bruiloft niet live te brengen. Wel brengen ze via de gebruikelijke nieuwskanalen actua over het nakende huwelijk.

De beslissing van de zenders heeft mogelijk te maken met de commotie rond Beatrices vader prins Andrew, die in het land zwaar onder vuur omwille van zijn vriendschapsbanden met de overleden Andrew Epstein. Een vriend van de familie stelt echter in The Daily Mail dat er überhaupt nooit plannen zijn geweest om het huwelijk op tv uit te zenden.

Toch leken Beatrice en haar moeder Sarah Ferguson wel degelijk op een huwelijk á la Eugenie te hopen. Het waren ook zij die er bij Andrew zouden hebben aangedrongen absoluut een tv-interview te geven aan BBC Newsnight. Zij hoopten dat de prins daarmee zijn blazoen zou oppoetsen, maar precies het omgekeerde gebeurde: Andrew pakte het zo slecht aan dat hij uiteindelijk zelfs zijn publieke functies moest neerleggen.

De verloving van Beatrice en Edoardo, die in september werd aangekondigd, wordt de laatste maanden overschaduwd door het nieuws rond Andrew en de zaak Jeffrey Epstein. Hij was vorige maand ook niet aanwezig bij haar verlovingsfeest.