Dries Mertens mist topper tegen Inter

Napoli kan maandagavond (om 20u45) in de thuiswedstrijd in de Serie A tegen koploper Inter Milaan niet rekenen op Rode Duivel Dries Mertens. Onze landgenoot heeft last van de adductoren en keerde terug naar België om zich te laten behandelen door zijn vertrouwde arts. Woensdag stapt hij opnieuw op het vliegtuig naar Napels.

Mertens kon de voorbije weken nauwelijks trainen door de blessure. Op 22 december viel hij in de laatste wedstrijd van 2019 wel nog een kwartiertje in op bezoek bij Sassuolo (1-2).

Napoli-coach Gennaro Gattuso kan tegen Inter ook niet rekenen op verdediger Kalidou Koulibaly. De oud-speler van Racing Genk is aan de beterhand na een dijblessure, die hem het duel bij Sassuolo deed missen, maar er wordt geen risico met hem genomen.

Napoli, vicekampioen in Italië in 2013, 2016, 2018 en 2019, staat na een erg teleurstellende heenronde pas achtste in de Serie A met een achterstand van liefst achttien punten op koploper Inter. Het team van Romelu Lukaku deelt de leidersplaats met Juventus, beiden met 42 punten.