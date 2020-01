Koppel dat overspel op sociale media gooide en ander stel bedreigde, gestraft na “psychische terreur”

Aartselaar - De correctionele rechtbank in Antwerpen heeft Andy V. (48) en Jessy R. (39) veroordeeld tot een autonome probatiestraf van twee jaar. Het (ex-)koppel uit Aartselaar moest voor de rechtbank in Antwerpen verschijnen voor belaging en bedreigingen nadat een overspelige relatie aan het licht was gekomen.

Nadat havenarbeider Andy V. van zijn toenmalige vrouw Jessy R. had gehoord dat zij in de koffer was gedoken met een van zijn collega’s, sloegen zijn stoppen door. Hij belaagde en bedreigde haar minnaar en diens echtgenote. “Er begon een periode van permanente psychische terreur”, zegt Bart Herman, advocaat van het koppel dat zich burgerlijke partij stelde eerder.

Jessy R. deed op haar beurt nog aangifte van verkrachting tegen de man die haar minnaar geweest zou zijn. Dezelfde aantijgingen postte het koppel ook op openbare (dorps)pagina’s op Facebook. Maar volgens het parket zijn er geen aanwijzingen dat er sprake was van een verkrachting.

Als deel van de probatiestraf moeten de twee zich laten begeleiden en behandelen voor hun psychologische problematiek. Ze moeten ook een contactverbod ten aanzien van de slachtoffers naleven. Het voormalige koppel kreeg ook boetes van achthonderd euro. Aan de verschillende burgerlijke partijen moeten Andy V. en Jessy R. in totaal 2.250 euro schadevergoeding betalen.