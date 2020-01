Onderzoek naar stripclub nadat klant wakker wordt met rekening van 60.000 euro en zich niets kan herinneren

Nadat een klant wakker werd met zware hoofdpijn en een rekening van 58.000 euro, is een onderzoek geopend naar een stripclub in Londen. SophistiCats dreigt nu haar licentie te verliezen.

Wie aan een stripclub denkt, denkt aan een zware nacht met veel drank, hoofdpijn de ochtend erna en herinneringen waar je weinig fier op bent. Maar wat een Britse man in februari van vorig jaar meemaakte, was nog net wat erger.

58.000 euro

Hij ontwaakte met bijzonder zware hoofdpijn en kon zich zelfs niet herinneren dat hij naar de stripclub geweest was. De uittreksels van zijn kredietkaart maakten duidelijk dat hij daar wel geweest was, en hoe: hij had er meer dan 58.000 euro betaald. Opvallend was onder meer dat hij in de laatste minuten voor zijn vertrek nog 30.000 euro aangerekend kreeg en dat betaalde.

“Ik kan me niet herinneren dat ik daar mijn akkoord voor gegeven heb”, aldus de man in het dossier. “Ik ben die nacht rond 2.15 uur toegekomen in de SophistiCats in Soho, waarna ik blijkbaar met de auto naar de vestiging in Eversholt Street gebracht ben. Daar weet ik niks meer van.” Hij rook onraad en stapte naar de politie, die een onderzoek opende.

De politie bekeek de beelden van bewakingscamera’s in de club van 27 februari 2019 en constateerde dat het duidelijk was dat de man zich niet bewust was wat de zaak hem aanrekende. Zo werd een toestel om met de kaart te betalen meegenomen naar de vipruimte, waar een dienster meermaals danseressen aanmaande om te dansen, waardoor hij verstrooid was toen hij zijn gegevens moest ingeven.

“Al die daden wijze op agressieve verkooptechnieken met een slachtoffer dat zich daar onbewust van was”, aldus de politie in het dossier. “Hij wist niet eens meer dat hij er geweest was.” De rekening liep trouwens zo hoog op omdat hij meerdere flessen champagne van 1.000 euro besteld had.

“Agressieve verkooptechnieken”

SophistiCats noemt zich graag de belangrijkste stripclub van Londen, maar sinds de man bij de politie aanklopte doken er nog verhalen op van twee mannen die een rekening van meer dan 10.000 euro betaalden. Ook volgens de andere vermeende slachtoffers gebruikt de club “agressieve verkooptechieken” om klanten te verwarren en ondoordachte beslissingen te laten nemen.

Volgende week dreigt de club dan ook haar licentie te verliezen. De rechtbank doet dan uitspraak over de zaak. SophistiCats zegt kort dat het weet heeft van de zaak en antwoorden zal geven op alle beschuldigingen.