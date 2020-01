De grappigste vete uit de kunstgeschiedenis, tot een vrouw de twee kunstenaars in hun hemd zette

Kunstenaars doen zich graag voor als serieuze mensen. Als lui met gravitas, die nadenken over zwaarwichtige onderwerpen en daar dan diepsnijdende bespiegelingen over maken. Maar dat het ook anders kan, bewijzen Anish Kapoor en Stuart Semple: een oude knar die door iedereen gehaat wordt, en een jonge hemelbestormer die aan alles lak heeft. Zij vochten de afgelopen jaren een van de grappigste vetes uit de kunstgeschiedenis uit, over … verf. Tot een Duitse vrouw de twee Britse heren finaal helemaal in hun hemde zette.