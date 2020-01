Nieuwe functie op Google Maps voor Star Wars-fans

Star Wars feature in Google Maps. Video: Het Nieuwsblad

Met een nieuw effect in Google Maps lijkt het alsof gebruikers van de ene naar de andere planeet reizen via de hyperspace, net als de Millenium Falcon dat doet in de Star Wars films.

Het is niet nieuw dat je op Google Maps van de ene naar de andere planeet kan reizen. Je kan op ontdekking gaan op mars of zelfs de ringen van Saturnus zien. Maar nu doe je dat telkens via de zogenaamde hyperspace, een transportmethode uit de sciencefiction waarbij snelheden boven de lichtsnelheid bereikt worden.

Veel meer doet de nieuwe functie niet, maar het is wel een goed excuus om eens met de tool te spelen als je dat nog niet gedaan hebt.

bekijk ook

Strippende Prinses Leia, halfnaakte Darth Vader en Stormtroopers in bikini: zo zag je Star Wars nog nooit