Meer details bekend over spectaculaire ontsnapping van gevallen autokoning: “Zoiets zal nooit meer kunnen”

Er sijpelen steeds meer details door over de spectaculaire ontsnapping van voormalig Nissan-topman Carlos Ghosn. Hij wist te vluchten in Japan dankzij de bedenkelijke veiligheidsmaatregelen op de luchthaven voor privéjets in Osaka, die zijn handlangers er drie maanden eerder vastgesteld hadden.

Een spectaculaire ontsnapping, daar kruipt voorbereiding in. En dus begon een team van tien à vijftien experts drie maanden geleden met de planning ervan. Aan het hoofd stond Michael L. Taylor, een Amerikaan die vroeger een groene baret was en veel verstand had van de bevrijding van gijzelaars.

Foto: AFP

Het team bezocht tijdens twintig trips meer dan tien luchthavens in Japan om een zwakke schakel te vinden. Dat bleek Kansai International Airport in Osaka te zijn. Volgens Wall Street Journal was er haast nooit personeel in de terminal bij vluchten die vertrokken of toekwamen. Dat gaf het team van Ghosn meer tijd. Wat ook meespeelde, was dat de flightcase voor muziekinstrumenten waar Ghosn zich in verstopt had te groot was om door de scanner te gaan. Aan de onderkant hadden de militairen gaten geboord, zodat de man toch nog kon ademen.

Maatregelen

De Japanse minister van Justitie heeft op een persconferentie aangekondigd maatregelen te zullen nemen. Zo wordt de bagagecontrole op Japanse luchthavens strenger en moet het personeel meer patrouilleren om alles in de gaten te houden. “Een ontspanning als deze zal nooit meer kunnen.”

Een mysterie is hoe Ghosn vanuit Tokio op de luchthaven in Osaka geraakte. De Japanse tv-zender NTV meldde dat de steenrijke Libanees een hogesnelheidstrein had genomen en van het station naar de luchthaven gereden was met een taxi.

Het is nog onduidelijk hoe het nu verder moet met Ghosn, die een Frans-Libanese nationaliteit heeft. De zakenman vluchtte naar Libanon en belooft woensdag zelf duidelijkheid over zijn toekomst te zullen bieden tijdens een persconferentie. Mogelijk komen we dan ook nog meer te weten over de ontsnapping uit Japan.