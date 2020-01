17-jarig meisje aangevallen op weg naar school

Lichtervelde - Een 17-jarig meisje uit het West-Vlaamse Lichtervelde werd maandagochtend iets na 7 uur aangevallen door een man toen ze op weg was naar school. De man greep haar bij de keel, maar het meisje kon wegrennen. De moeder van het meisje diende een klacht in bij de politie.

Het 17-jarige meisje uit Lichtervelde was maandagmiddag omstreeks 7 uur op weg naar het station in Lichtervelde. Ze zou van daaruit de trein nemen richting Torhout om daar na de vakantie de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar af te werken. Vlak bij de sporthallen langs de Zandstraat liep het echter plots fout.

“Ik passeer daar telkens op weg naar mijn goede vriendin. Samen zetten we dan de weg naar het station verder”, aldus het meisje. Maar nu merkte ze langs het struikgewas plots een man op. “Hij zag er eigenlijk normaal uit. Maar plots werd ik vastgegrepen bij de keel. Ik kreeg ook een trap in de rug.” De 17-jarige kon zich losrukken en zette het al gillend op een lopen. “In paniek rende ik naar verschillende huizen in de buurt, waar ik aanbelde om hulp te zoeken.” Ook de man snelde weg, in de richting vanwaar het meisje gekomen was.

De ouders van het 17-jarige meisje werden na het voorval onmiddellijk op de hoogte gebracht. De moeder plaatste een oproep op sociale media om eventuele getuigen te vinden en stapte ook naar de politie. “Er is inderdaad een aangifte gedaan in verband met een minderjarige. We zullen deze klacht verder onderzoeken. Misschien zijn er camerabeelden die ons meer kunnen vertellen. Dergelijke feiten worden alvast heel ernstig genomen”, aldus commissaris Filip Feraux van de politiezone Tielt. Het meisje ging ’s middags terug naar school. “Daar hoorde ik van een vriendin dat zij als eens iets dergelijks meegemaakt heeft in de omgeving van het kerkhof in Lichtervelde.”