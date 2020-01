Reactie Jennifer Aniston op speech van ex-man Brad Pitt doet geruchtenmolen volop draaien

Bekend Hollywood blies zondag verzamelen voor de uitreiking van de prestigieuze ‘Golden Globes’. ‘Once Upon a Time in Hollywood’ kaapte de meeste beeldjes weg en Brad Pitt kreeg het beeldje voor beste acteur in een bijrol voor die film. Zijn speech gaat echter niet met de meeste aandacht lopen, wel de reactie van ex Jennifer Aniston toen hij een grapje maakte. De fonkelende ogen, brede glimlach en getuitte lippen van Rachel uit ‘Friends’ waren genoeg om de geruchten over een liefdevolle verzoening weer aan te wakkeren. Spreken de media binnenkort weer over ‘Brad & Jen’?