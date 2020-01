2019 was het op één na zwaarste faillissementsjaar ooit

We beleefden vorig jaar het op één na zwaarste faillissementsjaar ooit in België. Er gingen 11.817 bedrijven failliet. Dat zijn er 1.103 meer dan in 2018, oftewel een stijging van ruim 10 procent, zo blijkt maandag uit cijfers van handelsinformatiekantoor Graydon. De stijging is te wijten aan recente wijzigingen in wet- en regelgeving voor het bedrijfsleven en mag daarom volgens Graydon niet gedramatiseerd worden.