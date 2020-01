Grootste vrachtvliegtuig van Amerikaanse leger landt op Brussels Airport: “Wat het hier deed, weten we niet”

Zaventem - Het gewone vliegverkeer op Brusselse Airport moest maandag even wijken voor de landing van een C-5M, het grootste vrachtvliegtuig van het Amerikaanse leger. Wat het hier kwam doen, blijft geheim. Maar intussen is de Super Galaxy vertrokken richting Duitsland.

Je kon er niet naast kijken maandag op en rond de luchthaven van Zaventem. Het gigantische vliegtuig landde maandagochtend. De beveiliging werd meteen opgetrokken. Buiten de luchthaven verzamelden zich onmiddellijk tientallen vliegtuigspotters.

“Wat het vrachtvliegtuig hier deed, weten we niet. Het is na de landing onmiddellijk afgeleid naar een uithoek van de luchthaven", zegt de woordvoerder van Brussels Airport ons.

Of er een verband is met de gespannen toestand met Iran, wil niemand bevestigen. Volgens sommige bronnen werd het toestel gewoon naar Zaventem afgeleid omdat er op dat moment te veel mist boven Duitsland, de eigenlijke bestemming, hing.

De C-5M is gebaseerd op de originele C-5, een toestel dat al in 1969 voor het eerst vloog en dienst deed in vele oorlogen over de hele wereld. In 2001 bestelde de Amerikaanse luchtmacht een gemoderniseerde M-versie. Bij de Galaxy opende de staart om te worden geladen en gelost, bij dit type kan de neus geopend worden.

Tanks, helikopters of onderzeeër

Met een lading van 55 ton kan het meer dan 8.800 kilometer vliegen. Het toestel is ruim 75 meter lang, bijna 20 meter hoog en heeft een spanwijdte van 68 meter.

De C-5 of de gemoderniseerde M-versie is geschikt voor het vervoeren van tanks, helikopters en zelfs een onderzeeër.

Rond 14 uur steeg het gigantische toestel al opnieuw op met bestemming de Amerikaanse NAVO-basis van Ramstein in Duitsland.