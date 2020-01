Harvey Weinstein aangekomen aan rechtbank in Manhattan voor proces

Meer dan twee jaar na het bekendraken van de aanklachten voor seksuele agressie tegen Harvey Weinstein is de voormalige filmproducer maandag om 09.00 uur lokale tijd (15.00 uur Belgische tijd) in New York verschenen bij de start van het proces tegen hem.

De 67-jarige Weinstein kwam maandag in zwart kostuum en dito das naar de zitting van de rechtbank in Manhattan, begeleid door zijn advocaten. Hij bewoog zich voort met een rollator. Hij werd er opgewacht door verschillende vrouwen die een klacht tegen hem hebben ingediend, onder hen ook actrice Rosanna Arquette. Sommigen hadden plakkaten bij waarop stond “Justice for survivors” (Gerechtigheid voor de overlevenden).

Twee weken

Rechter James Burke besteedde volgens een woordvoerder van het gerecht de eerste uren aan het vervullen van formaliteiten om dan vermoedelijk dinsdag te starten met het eigenlijke proces en als eerste stap het samenstellen van de jury. Die samenstelling kan bij een proces als dit verschillende dagen of zelfs twee weken in beslag nemen.

LEES OOK. Twee jaar na #MeToo start het proces tegen ‘het roofdier van Hollywood’: de val van Harvey Weinstein

Meer dan 80 vrouwen, onder wie de actrices Angelina Jolie, Ashley Judd, Uma Thurman en Salma Hayek, hebben Weinstein beschuldigd van seksuele aanvallen.

Het proces zal meerdere weken duren en draait vooral om twee aanklachten: een vrouw zegt tot orale seks te zijn gedwongen, de andere zegt in 2013 te zijn verkracht.

Weinstein riskeert bij een veroordeling levenslange celstraf.