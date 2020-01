Chamil M. (50) uit Antwerpen is veroordeeld tot vijf jaar cel. De man bedreigde zijn vrouw en kinderen, riep op tot geweld en verspreidde executiefilmpjes. Eerder moest pornoactrice Kira Queen door hem haar land ontvluchten.

Vriendelijk wenste vrachtwagenchauffeur Chamil M. maandagochtend alle aanwezigen in de rechtszaal in Antwerpen een goedemorgen en de beste wensen voor het nieuwe jaar. Een begroeting die in schril contrast ...