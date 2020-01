Cristiano Ronaldo - met nieuw kapsel - scoort een hattrick in eerste wedstrijd met Juventus in 2020, Zlatan debuteert bij Milan

Cristiano Ronaldo doet het tegenwoordig met een staartje. Of dat geholpen heeft maandag tegen Cagliari, dat zullen we nooit weten. De Portugees scoorde wel een hattrick in een 4-0-zege tegen de ploeg van Radja Nainggolan. Bij AC Milan maakte Zlatan Ibrahimovic voor de eerste keer zijn opwachting. De Zweed kwam tien minuten na rust in het veld, maar kon de Rossoneri niet aan een broodnodige overwinning helpen. Het bleef 0-0 tegen Sampdoria.