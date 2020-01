Jongen (13) zes meter de lucht in gekatapulteerd wanneer attractie het laat afweten

Een jongen uit Kazachstan heeft enkele breuken en een rugletsel opgelopen nadat een attractie op een kermis het had laten afweten. Zodra de jongen was gelanceerd door de katapult, liep het helemaal fout: hij werd de lucht ingegooid en landde hard op de grond na een vrije val van zes meter. Volgens lokale media ligt de fout bij het harnas waarin de jongen zat vastgegespt en was het niet de rekker die knapte. Hij liep een rugletsel op en brak zijn enkel, hiel en voet, maar zijn toestand in stabiel. De Kazachse overheid onderzoekt het incident.