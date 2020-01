Levenslang voor serieverkrachter die minstens 159 mannen drogeerde, misbruikte en filmde

Een Indonesische man is in Groot-Brittannië tot levenslang veroordeeld. Reynhard Sinaga (36) misbruikte minstens 159 mannen en is daarmee een van de ergste serieverkrachters uit de Britse geschiedenis. Eerst verdoofde hij zijn slachtoffers met vloeibare xtc. Van de meeste verkrachtingen maakte hij opnamen. De beelden zijn hij hem thuis teruggevonden.

Reynhard Sinaga kwam in 2007 met een studentenvisum uit Indonesië naar Groot-Brittannië. Buren in Manchester, vrienden, collega’s, niemand had ook maar een slecht woord voor hem. Vriendelijk, joviaal, behulpzaam, zo werd hij overal omschreven. Ook voor zijn ouders in Indonesië was hij de ideale zoon die iedere maand plichtsbewust centen opstuurde.

Toch had die vriendelijke kerel die zichzelf vaak vergeleek met Peter Pan een dubbelleven. En wat voor één. Een wolf in schaapsvacht. Want ’s avonds ging hij op rooftocht in de buurt van homobars en -clubs.

Sinaga verborg zijn homoseksualiteit niet. En met zijn zacht karakter en zijn uitbundige glimlach had hij weinig moeite om contacten te leggen met andere mannen. Maar eens hij er eentje aan de haak had geslagen, kwam zijn duisterste kantje naar boven. Dat van de brute verkrachter.

GHB in drankje

Sinaga had zijn vaste methode om toe te slaan. In de omgeving van zijn flat waren verschillende clubs. Daar wachtte hij ’s nachts en in de vroege ochtend mannen op en bood hen een drankje of een slaapplaats aan. Sommigen stelde hij voor om hun gsm op te laden in zijn flat terwijl ze wat dronken. Hij liet ze zelf een keuze maken uit zijn indrukwekkende bar met sterke dranken. Vervolgende gooide hij er stiekem GHB, vloeibare drugs, in. Eens zijn slachtoffers van de wereld waren, werden ze verkracht.

Hij filmde de meeste misbruiken ook. Zo kon hij er nadien nog eens naar kijken en van genieten. Toen ze enkele uren later vertrokken, als hun roes was uitgewerkt, hadden veel slachtoffers het niet eens door dat ze verkracht waren. Als trofee stal hij bovendien hun portefeuilles en/of uurwerken.

Gehuwde mannen

Dat hij op 2 juni 2017 toch werd ontmaskerd kwam omdat een van zijn slachtoffers tijdens het misbruik onverwacht uit zijn roes ontwaakte. Toen hij vertrok, nam hij stiekem de gsm van de verkrachter mee en liep er mee naar de politie.

Bij een huiszoeking op zijn appartement vonden speurders honderdduizenden foto’s en massa’s videobeelden van hoe hij zijn slachtoffers misbruikte terwijl die zelf helemaal groggy op bed of in de zetel lagen en niet het minste weerwerk boden.

Dat het uiteindelijk zo lang duurde voor hij ontmaskerd werd, is dan ook opvallend. Vooral omdat er zoveel slachtoffers zijn.

Maar, zo zei de openbaar aanklager, veel slachtoffers die hij in homobars en -clubs opscharrelde, waren gehuwd en zwegen liever over hun nare ervaring.