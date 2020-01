Drie jaar cel voor stalker die ex 34.000 (!) keer contacteerde: “Samenleving moet beschermd worden tegen deze man”

Poperinge - “Ik heb zelden zo’n dossier gezien, dit is stalking van de waanzinnigste soort.” De openbare aanklager liet er geen twijfel over bestaan: na een veroordeling voor intrafamiliaal geweld en een relatiebreuk liet J.C. zijn ex werkelijk geen seconde meer met rust. Hij achtervolgde haar en stuurde haar in een half jaar 34.000 telefoontjes en sms’jes. De 26-jarige man uit Poperinge kreeg daarvoor een celstraf van 37 maanden en een boete.

“Dat zijn er 200 per dag”, aldus nog de aanklager. “Zo maak je iemands leven onmogelijk. Het werd zodanig erg dat ze zich moest laten opnemen in het psychiatrisch ziekenhuis. De kinderen werden zelfs even bij een pleeggezin geplaatst.”

De man kreeg vorig jaar een voorwaardelijke celstraf van 2 jaar. Zijn advocaat verklaarde destijds dat het goed gekomen was tussen de twee, maar dat bleek wel van héél korte duur. De man werd aangehouden voor nieuwe feiten en moest zich eind vorig jaar opnieuw verantwoorden voor de rechter.

“Dit is een kopie van het vorige dossier”, zei de openbare aanklager. “De psychiater zei al dat de kans op recidive heel groot was.” De man stond terecht voor het aanhoudend schrijven en bellen van zijn ex en voor het beschadigen van een voertuig. “Hij bleef haar zelfs contacteren vanuit de gevangenis. De onderzoeksrechter moest draconische maatregelen nemen om de communicatie te stoppen. Ik vorder een effectieve celstraf van 30 maanden.”

De rechtbank legde 37 maanden cel en een boete op. “Alle tenlasteleggingen zijn bewezen”, sprak de rechter. “U bent hardleers. Ondanks de recente veroordeling bleef u op flagrante en hardnekkige wijze stalken, zelfs vanuit de gevangenis. Dit wijst op psychische agressiviteit en een gevaarlijke ingesteldheid met grote kans op recidive. Zijn leefomgeving en de maatschappij moeten tegen hem beschermd worden.”