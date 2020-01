VN-hoofd Guterres spoort wereldleiders aan “escalatie te stoppen”

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft wereldleiders maandag aangespoord “escalaties te stoppen”.

De geopolitieke spanningen zijn volgens de VN-baas op het hoogste niveau deze eeuw. Die oplopende spanningen leiden ertoe dat “meer en meer landen onvoorspelbare beslissingen nemen met onvoorspelbare gevolgen en een groot risico op misrekening”.

In zijn verklaring verwees Guterres niet expliciet naar de Amerikaanse aanval op de Iraanse topgeneraal Qassem Soleimani, vorige week in de Iraakse hoofdstad Bagdad. “Het nieuwe jaar is begonnen met onze wereld die in een staat van beroering is”, aldus Guterres, die zijn toehoorders wel wenste dat 2020 beter zou worden dan 2019.

“Ik sta in constant contact met de hoogste leidinggevenden wereldwijd”, zei Guterres nog aan journalisten in New York. “Mijn boodschap is klaar en duidelijk: stop de escalatie, toon maximale terughoudendheid, start de dialoog weer op en hernieuw de internationale samenwerking.”

Na de dood van Soleimani had Guterres al gezegd dat de wereld zich geen nieuwe oorlog in de Golfregio kan veroorloven.