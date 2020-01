Britse ex-prof van Arsenal en Liverpool doet boekje open over liederlijk leven: “Uitgaan, ontbijten in McDonald’s en dan een hattrick”

Nog een verhaal van een aan lager wal geraakte Engelse profvoetballer die al het geld dat hij verdiende verbraste. Zijn naam is Jermaine Pennant, ex-speler van Arsenal, Liverpool en bijna Real Madrid. Hij is intussen 36 jaar en doet zijn verhaal in de Spaanse krant El Periódico de Aragón.

Jermaine Pennant begint met zich te verontschuldigen. “Ik had een moeilijke jeugd en werd opgevoed door mijn drugsverslaafde vader”, zegt hij. “Ik moest snel volwassen worden, al ijzersterk zijn toen ik nog een kind was. Zonder voetbal was ik zonder pardon in de criminaliteit terechtgekomen. Dan zat ik nu wellicht in de cel. Of was ik dood.”

Maar hij werd profvoetballer. Want hij was een groot talent. De verloren kinderjaren dacht Pennant in te halen door zich als volwassen profvoetballer als een puber te gedragen. “Ik was 19 jaar toen ik mijn debuut als titularis maakte bij Arsenal”, vertelt hij. “De avond voordien was ik uit geweest. Tot heel laat en ik ontbeet in een McDonald's. Een slechtere voorbereiding bestaat niet. Maar ik scoorde drie keer, ondanks een zware kater. Mijn vrienden begrepen er niks van.”

Veel talent maar o zo grillig. En onprofessioneel. De rode draad door zijn carrière. Zo stond Pennant met Liverpool FC in 2007 in de finale van de Champions League die met 2-1 van AC Milan werd verloren. “Mijn beste periode”, zegt hij nu. “Real Madrid kwam zelfs aankloppen om me binnen te halen. De toenmalige trainer, Juande Ramos, was echter tegen mijn komst. Ik kwam uiteindelijk bij Real Zaragoza terecht.”

Daar begon de gekkigheid pas echt. “Het beste contract uit mijn carrière, ongeveer 1,8 miljoen euro per jaar. Ik ging enkele keren uit in Zaragoza maar vond het niets. Het was alsof daar alleen maar studentjes woonden en uitgingen. Dus gingen we (samen met zijn Kameroenese ploegmaat Frank Songo'o, nvdr.) naar Madrid of Barcelona om de bloemetjes buiten te zetten. Daar hebben we de gekste Spaanse nachten beleefd. Het was geen uitzondering dat we met de eerste trein om 6.30 uur ’s ochtends terugkeerden om net op tijd te zijn voor de training. Dat lukte niet altijd. Gelukkig had ik in de club enkele mensen die me beschermden. Ik ben ook wel eens te ver gegaan. Zo vroeg ik de club vrijaf wegens familiale omstandigheden maar ik trok met Engelse vrienden naar Marbella. Ik miste de terugvlucht en er verschenen foto’s van mij en mijn vrienden feestend in een plaatselijke discotheek. Dan was er geen ontsnappen meer aan: 150.000 euro boete, het equivalent van een maandloon. (lachend:) Het was een plezante nacht, maar uiteindelijk toch wat duur.”

Nog eentje? Misschien wel het gekste verhaal van allemaal. "Ik wilde vanuit Zaragoza de trein naar Madrid nemen om van daar naar Manchester te vliegen om het contract met mijn nieuwe club Stoke City te tekenen. Het was 31 augustus, de laatste dag van de zomertransferperiode. Ik was laat en zou de trein missen. Als ik die zou missen, dan kon ik ook die transfer door mijn neus boren. Daarom parkeerde ik mijn Porsche Cayenne aan het station in Zaragoza en liet de deuren open. De sleutels legde ik in het handschoenkastje. Eens op de trein belde ik naar de vertaler van de club dat hij de auto kon gaan oppikken. Hij vroeg of ik gek was. Een Porsche open, met de sleutels in het handschoenkastje?!? Toen hij in het station aankwam, was het al van dat. Een veiligheidsagent had alarm geslagen omwille van een zeer verdachte wagen: een Porsche Cayenne waarvan de deuren open stonden. Ze dachten dat er een bom in verstopt zat. Ook dat heeft me flink wat geld gekost (lacht).”

Pennant eindigt zoals de meeste van deze verhalen. “Nu ben ik slimmer geworden, ik doe zo geen stommiteiten meer.”