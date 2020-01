Hoe AA Gent na 35 (!) matchen zijn kern nog fitter wil krijgen: “Het slechtste wat je nu kunt doen, is te veel rusten”

Situatie: je hebt tot dusver het hoogste aantal officiële matchen van alle Belgische clubs gespeeld. Na de winter speel je nog tien finales in Play-off 1 én ben je nog actief in de Europa League. Dan ga je het op winterstage toch wat rustig aan doen? Niet bij AA Gent. Daar wisselen ze vrolijk af tussen duurlopen en drie trainingen per dag met het doel de kern fit te houden. Een masterplan in vijf stappen.