Ludo Van Campenhout (N-VA) kampt opnieuw met alcoholverslaving en stopt onmiddellijk als schepen van Antwerpen

Antwerpen - Antwerps schepen Ludo Van Campenhout (N-VA) is hervallen in zijn alcoholverslaving en stopt onmiddellijk als schepen. Dat laat Antwerps N-VA-voorzitter Fons Duchateau weten. Hij wordt vervangen door Peter Wouters. Dat heeft Belga vernomen uit goede bron.

Ludo Van Campenhout (52) is opnieuw in behandeling voor zijn alcoholverslaving, nadat hij een maand geleden zijn functie als schepen weer had opgenomen. “Ludo heeft zijn ziekte niet onder controle”, zegt Duchateau. “Het is ook duidelijk dat het moeilijk voor hem is om daaraan te werken als hij in de politiek actief is. Daarom is de enige andere optie dat hij stopt als schepen. Wachten tot oktober is niet mogelijk.”

N-VA moest in november vorig jaar al ingrijpen. Het was duidelijk dat Van Campenhout weer slachtoffer was geworden van zijn alcoholverslaving. Hij moest tijdelijk worden opgenomen voor behandeling. Van Campenhout werd eerder, in 2012 en 2017, ook al opgenomen voor zijn verslaving. In december vorig jaar ging hij weer aan het werk. Het was toen al duidelijk dat het een tijdelijke terugkeer was.

Foto: Jeroen Hanselaer

Duidelijke conclusie

“De stress en drukke agenda die gepaard gaan met het schepen zijn is niet langer te combineren met de wil om definitief af te rekenen met mijn alcoholprobleem”, zei Van Campenhout in een interview toen hij weer aan de slag ging.

Hij kwam ook tot een duidelijke conclusie. “Na de vorige opnames dacht ik dat een matig alcoholverbruik kon. Maar dat is dus niet het geval. Voor mij is het drinken van een glas geen optie meer, omdat de kans om te hervallen te groot is. Ik zal ermee moeten leren leven dat ik geen alcohol meer mag drinken.”

Olympische Spelen

De alcohol volledig bannen blijkt nu toch moeilijker te zijn dan eerst gedacht. Van Campenhout zou normaal nog tot oktober schepen blijven. Dat zou hem de mogelijkheid bieden om een van zijn projecten nog tot een goed einde te brengen. Antwerpen viert dit jaar dat het honderd jaar geleden is dat de Olympische Spelen plaatsvonden in de stad. Een nachtelijke marathon eind oktober zou het sluitstuk zijn van deze viering.

“Die viering is een van de projecten die ik als schepen van Sport in de steigers heb gezet”, zei Van Campenhout. “Het is prettig dat ik de kans heb om deze viering als schepen mee te maken.”

Opvolger

Maar zijn verslaving is van die aard dat het onmogelijk is voor hem om nog tot oktober schepen te blijven. N-VA ging deze maand een vervanger aanduiden, zodat die zich nog enkele maanden samen met Van Campenhout kon inwerken. Dat is nu niet mogelijk. Op korte termijn werd dus een opvolger gezocht en gevonden in de 52-jarige Peter Wouters, die eind januari op de gemeenteraad de eed kan afleggen als schepen van Sport, Markten en Foren, en Diamant. De nieuwe schepen komt uit de N-VA-fractie in de gemeenteraad. Raadsleden konden zich kandidaat stellen voor deze functie.

Van Campenhout werd in 2000 verkozen als Antwerps gemeenteraadslid en zou in 2003 ook schepen worden. Met de jongste gemeenteraadsverkiezingen werd Van Campenhout nog herverkozen met 5.771 voorkeurstemmen, en dit op de voorlaatste plaats. Hij werd met de recente Vlaamse verkiezingen niet meer herverkozen.