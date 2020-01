Experts niet te spreken over scène in theaterstuk ‘Familie’: “Voor wie twijfelt over zelfdoding, kan dit het laatste duwtje zijn”

“Op scène over zelfmoord praten zonder te laten zien wat het werkelijk is, zou onverantwoord zijn.” Zo onderschreef regisseur Milo Rau zijn keuze voor een expliciete zelfdodingsscène in het theaterstuk ‘Familie’, waarin Filip Peeters, zijn vrouw An Miller én hun twee tienerdochters collectief uit het leven stappen. Net omgekeerd, klinkt het bij suïcide-experts. En het probleem gaat verder dan de schokkende eindscene alleen. “Zit je er mentaal niet goed bij, ga dan beter niet kijken.”