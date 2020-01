Romelu Lukaku scoort twee keer tegen Napoli: pareltje na run vanop eigen helft en bom van 111km/u met blunder van doelman

Inter en Napoli sloten maandagavond de 18de speeldag in de Serie A af. Zonder Dries Mertens maar met Romelu Lukaku, en die laatste opende al na een kwartier de score voor de bezoekers. Giovanni Di Lorenzo gleed weg, de Rode Duivel nam de bal mee op de eigen helft, dribbelde Elseid Hysaj op de rand van de zestien en knalde de 0-1 via de paal voorbij Alex Meret. Wat later scoorde Lukaku ook de 0-2 na een blunder van Meret, goed voor zijn veertiende goal van het seizoen. Het schot van onze landgenoot bereikte een pieksnelheid van 111km/u. Inter won uiteindelijk met 1-3 - hun eerste zege in Napels sinds 1997 - en blijft zo gedeeld leider met Juventus (45 punten). Napoli is pas achtste met 24 punten.