Philip Cracco (56) overleden aan kanker

Philip Cracco, onder meer bekend door zijn deelname aan ‘The Sky Is the Limit’, is overleden. De flamboyante zakenman die twee jaar geleden het horlogemerk Rodania van de hand deed, vocht al enkele jaren tegen prostaatkanker. Die strijd heeft hij nu verloren.

Cracco, bij het grote publiek vooral bekend voor zijn deelname aan het populaire The Sky is the Limit, werd in het programma omschreven als een excentrieke levensgenieter, die wel eens genoot van een glaasje champagne. Van kaviaar bleef hij liever weg, want dat lustte hij niet. Bovenal genoot hij het meest van zijn 21 jaar jongere vriendin en voormalig politica Aisha Van Zele. Een zorgeloze levensstijl die in schril contrast stond met zijn jeugd.

De West-Vlaming groeide naar eigen zeggen op in de gure achterwijken van Roeselare. Zijn vader kende hij niet, want die was vertrokken voor hij geboren werd. Toen hij zestien was, nam hij de rol van ‘man des huizes’ op zich en ging hij als arbeider aan de slag in een tapijtenfabriek. Het was zijn eerste job en er zouden er nog tientallen volgen. Zo schilderde hij bussen, ging hij het leger in, schilderde hij opnieuw bussen en werd hij verkoper. Maar Cracco was ambitieus en ging avondles volgen aan de Vlerick Business School.

Twee jaar geleden zette Cracco, die fortuin maakte met JobFIXers en BOEMM, Rodania in de etalage. Hij had het uurwerkmerk gekocht omdat hij een Rodania kreeg voor zijn plechtige communie. En omdat hij zich het legendarische deuntje van Rodania zo goed herinnerde van toen de koers passeerde aan zijn voordeur. En omdat hij dacht dat hij een pak geld kon verdienen door het winkelnetwerk van Rodania in Amerika uit te breiden.