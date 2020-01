Duizend Gentse flikken op ‘bijscholing’ naar het theater en dat is broodnodig: "Op straat is het soms ongemeen hard"

Gent -

Theater Scala op de Dendermondsesteenweg is de hele week afgehuurd door de Gentse lokale politie. Een duizendtal Gentse flikken en medewerkers krijgt er het theaterstuk Rauw te zien. De voorstelling is speciaal ontwikkeld om de moeilijke kanten van het harde politiewerk bespreekbaar te maken. “Op straat is het soms onaangenaam hard”, zegt korpschef Filip Rasschaert. “Emoties herkennen en erkennen is belangrijk.”