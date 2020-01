Anderlecht stoomt Anthony Vanden Borre klaar voor clash met Club Brugge (en de 'ket’ heeft er zin in)

Anderlecht trainde voor het eerst op Spaanse bodem. Daarbij viel op hoe scherp Anthony Vanden Borre (32) staat. In theorie zou het dus zeker kunnen: ‘VdB’ die op 19 januari speelgerechtigd is voor de topper tegen Club Brugge. De ‘ket’ wil niets liever.

De belangrijkste test volgt zaterdag om 18 uur. Dan speelt Anthony Vanden Borre mee in de oefenwedstrijd tegen het Schotse Livingston na een week volle bak trainen in Spanje. Daar moet blijken hoe hij de intensiteit van het profvoetbal nog verteert, maar Anderlecht heeft er vertrouwen in. Het bestuur is het papierwerk voor VdB al aan het regelen.

Zo werd bij de FIFA ondertussen zijn transfercertificaat aangevraagd. Dat is geen sinecure, aangezien de laatste club van de rechtsachter het Congolese TP Mazembe was. Maar als alles volgens plan verloopt, kan Vanden Borre speelgerechtigd zijn voor de topper tegen Club Brugge op 19 januari. Durft paars-wit hem dan al voor de leeuwen gooien in een cruciaal duel voor Play-off 1?

Scherper dan in 2012

De 29-voudige Rode Duivel heeft daar alleszins zin in. Hij arriveerde enthousiast op de allereerste training in Spanje. Die was slechts 30 minuten open voor het publiek, maar het volstond om te zien dat hij messcherp staat. Misschien wel scherper dan toen hij in 2012 zijn eerste comeback maakte bij Genk en in 2014 bij zijn tweede verrijzenis bij Anderlecht.

Foto: Photo News

Ploegmaats van toen zijn er daarom al zeker van dat Vanden Borre straks zal slagen in zijn missie. “Anthony kan het voetbal niet missen”, zegt Fabien Camus, die met hem kampioen werd bij Genk in 2011. “Als het spelletje wegvalt, wordt hij triest. Dan wil hij terugkeren en niemand is zo vastberaden als hij. Door zijn morfologie kan hij ook buitengewone dingen doen. Zijn spierkracht en uithouding zijn fenomenaal. Op enkele maanden tijd kan Anthony echt topniveau halen. Bij Genk zag je al vlug niet meer dat hij maanden zonder club had gezeten. Bovendien werkt hij bij Anderlecht weer onder de vleugels van Frank Vercauteren, net als bij Genk. Die twee hebben een bizarre relatie. Ze zeggen weinig, maar voelen elkaar perfect aan. Vercauteren weet wel wanneer Anthony klaar is.”

Eenzelfde geluid bij Fabrice N’Sakala, die Vanden Borre in 2014 vanuit het niets naar het WK zag doorstomen. “Anthony haalt zijn kracht en plezier uit het groepsgevoel. Als de teamspirit goed is en hij voelt zich gerespecteerd, dan is hij tot grootse dingen in staat. Bij Anderlecht met Kompany en al die jongeren zal hij zich zeker thuisvoelen.”

Veel selfies

Fysiek is er dus geen probleem. De vraag die rest, is of hij het wedstrijdritme nog in de benen heeft na drie jaar zonder officiële match. De Anderlecht-fans stellen zich alvast geen vragen. Zij zijn in de wolken met de terugkeer van de ket. Een tiental fans wachtte hem na de training in Spanje op met hun smartphone in de aanslag. Ze namen de ene selfie na de andere en Vanden Borre poseerde met een brede glimlach. Hij gaat niet uit van een terugval.