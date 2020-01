Kyra Gantois vindt terugkeer Anuna De Wever per schip even vervuilend als per vliegtuig

Anuna De Wever en Kyra Gantois liepen vorig jaar nog zij-aan-zij tijdens de klimaatmarsen, nu kunnen ze niet meer samen door dezelfde deur. Dat is nog maar eens gebleken uit een twitterbericht waarin Gantois reageerde op de terugkeer van De Wever per vrachtschip.

Anuna De Wever is vanuit Zuid-Amerika vertrokken voor een overtocht naar Europa. Het vrachtschip waarmee ze de oversteek maakt, zal over twee weken aankomen in het Franse Duinkerke.

De Wever wil opnieuw actie voeren in ons land en koos er daarom voor om met een cargoschip mee te varen in plaats van rond Pasen terug te keren met het zeilschip dat haar naar ginder bracht.

“Het verschil met vliegen is dat die schepen sowieso varen”, zei Anuna over haar beslissing.

Hmm nja zoals ik al zei is het door zo'n dingen dat de geloofwaardigheid van YFC in twijfel wordt getrokken.. spijtig. Het excuus van: 'anders zijn de kajuiten toch leeg', is hetzelfde excuus als: 'ik neem het vliegtuig want het gaat toch' want ja vliegtuigen vliegen ook sowieso. https://t.co/st57NghAPD — Kyra Gantois (@kyrgnts) January 6, 2020

Waarop Gantois reageerde dat reizen met een vervuilend cargoschip de geloofwaardigheid van de klimaatbeweging in gevaar brengt. Het excuus dat anders de kajuiten toch leeg zijn, is volgens Gantois hetzelfde als ‘ik neem het vliegtuig want het gaat toch vliegen’.

Eerder hadden de klimaatjongeren Vlaams minister van Klimaat Zuhal Demir (N-VA) zwaar op de korrel genomen omdat ze ging “planepoolen” naar de klimaatconferentie in Madrid. Volgens haar was dat “goed voor onze ecologische voetafdruk”.

Anuna heeft nog niet gereageerd op de tweet van haar vroegere vriendin.