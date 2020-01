Koksijde vangt dan toch 300 asielzoekers op in luchtmachtbasis: “Maar tegen de zomer moeten ze weer weg”

Koksijde - De gemeente Koksijde zal dan toch 300 asielzoekers opvangen in de luchtmachtbasis. “We tonen onze goede wil, want kunnen blijkbaar niet anders. Maar tegen de zomer moeten ze terug weg”, zegt burgemeester Marc Vanden Bussche.

Op maandag 21 december kreeg burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) formeel de vraag om opnieuw asielzoekers op te vangen in een leegstaande loods op het terrein van de luchtmachtbasis. Voordien was er al informeel contact geweest. De gemeente adviseerde toen volledig negatief. “Er is een groot veiligheidsprobleem dat niet opgelost is als we die mensen laten komen”, stelde de burgemeester toen. “De politie is onderbemand en kan niet instaan voor de veiligheid van de asielzoekers op langere termijn. Bovendien komt de Brexit eraan en steekt de transmigrantenproblematiek meer dan ooit de kop op.”

Het negatief advies werd overgemaakt, maar er werd meteen afgesproken dat er verder overleg volgde tussen de gemeente, de minister, de politie en Fedasil. Op de eerste dag na de kerstvakantie leverde dat al resultaat op.

Opvang tot eind juni

“Eigenlijk betreuren we het dat we moeten zeggen dat we onze goede wil tonen en water bij de wijn doen”, benadrukt de burgemeester. “Het toont aan dat het beloofde spreidingsplan er echt wel had moeten komen want zoveel asielzoekers opvangen in één gemeente is gewoon te veel. We kunnen wel terugvallen op onze expertise van 2016. Toen vingen we op dezelfde plaats ook 300 asielzoekers op. De vraag was nu om er 400 op te vangen tot eind 2019 maar dat hebben we categoriek geweigerd. In die zin hebben we voorwaarden gesteld. De afspraak is nu dat er 300 asielzoekers mogen komen maar die moeten ook eind juni terug vertrekken. Onze politie zit nu al op haar tandvlees. Het begin van de zomer betekent een vertienvoudiging van het aantal bewoners in de Westkust. De politie moet dan op volle sterkte aanwezig kunnen zijn. Het zal nu al zwaar worden maar het moet blijkbaar zo. We houden strikt vast aan deze afspraak. Er is ook steun beloofd van de minister van Integratie en de federale politie om alles te helpen monitoren en begeleiden.” Fedasil schiet nu in actie om de lokalen woonklaar te maken. Allicht eind januari of begin februari komen de eerste asielzoekers al aan in Koksijde.