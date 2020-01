Vertederend beeld uit Australië: vrachtwagenchauffeur geeft koala tasje water

Terwijl de bosbranden in Australië in alle hevigheid woeden, zijn ook de dieren koortsachtig op zoek naar water. Zo ook een kleine koala. Hij ging in een tankwagen op zoek naar water.

Het was chauffeur Damian Campbell-Davys die de foto’s van de ontmoeting op Facebook plaatste. "Na alle horror moet dit wel een glimlach op je lippen toveren”, schreef hij bij de foto. Damian vertelde dat hij de koala aan de kant van de weg zag zitten in de buurt van een aantal dennenbomen in Nerriga, in het zuiden van New South Wales. “Ik heb meer dan een uur geprobeerd om hem te laten drinken van mijn waterflesje maar uiteindelijk koos hij voor een tas.”

De regio wordt geteisterd door hevige bosbranden. Al minstens 24 mensen kwamen om. Volgens schattingen van een professor van de universiteit van Sydney kunnen al tot 480 miljoen dieren zijn gestorven. En het vuur heeft sinds september al 1.200 huizen en meer dan vijf miljoen hectare bos verwoest. Premier Scott Morrison waarschuwde afgelopen weekend dat de branden nog maanden kunnen duren.