Eder Balanta, rots in de branding bij Club Brugge: “Carlos Bacca heeft een goed woordje voor mij gedaan”

Niemand minder dan ‘El Gran Capitán’ Daniel Passarella wilde van hem de duurste uitgaande verdediger uit de geschiedenis van het Argentijnse voetbal maken. Maar Eder Balanta (26) volgt liefst zijn eigen weg. Via FC Basel kwam hij in Brugge terecht. De Colombiaan overwon persoonlijke problemen om met Club opnieuw naar de sterren te reiken.

