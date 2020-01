Igor de Camargo is weldra einde contract bij Malinwa: “Vreemd dat ik van het bestuur nog niets hoorde”

Het is niet zijn eerste winterstage, en als het van Igor de Camargo (36) afhangt zéker niet zijn laatste. Aan opties ongetwijfeld geen gebrek: verlengen bij KV Mechelen, een prestigetransfer genre Club Brugge of voor het grote geld kiezen? Tot u spreekt de goalgetter himself.

Gisterochtend tijdens de tweede oefensessie op Spaanse bodem. Bij een oefening in verschillende teams ziet ‘scheidsrechter’ Vrancken het leer buiten gaan. Competitiebeest De Camargo protesteert, en schreeuwt met de armen wijd gespreid zijn frustratie uit. “Voetbal is mijn passie. Ik wil áltijd winnen. Als ik dat gevoel kwijt ben, kan ik er beter mee stoppen.”

We zullen maar meteen met de deur in huis vallen: heeft Philippe Clement jou nog gebeld?

(Lacht) “Neen, toch niet. Sinds de zomer heb ik niets meer van Club Brugge gehoord. Van geen enkele club trouwens. Mijn manager belde me wel, maar met de vraag of ik tickets voor de Gouden Schoen kon regelen. (knipoogt) Ik denk dat de interesse van Club definitief voorbij is.”

In juni loopt jouw contract af. Zien we jou deze wintermercato nog vertrekken?

“Het is een vervelende transferperiode, hé. Clubs strijden om de titel, of vechten tegen de degradatie. Dan moet je er meteen staan, wat niet evident is bij een nieuwe werkgever. Ik blijf liever tot het einde van het seizoen, want er zit nog wat moois aan te komen met Mechelen (doelt op de PO1-strijd, nvdr.). Al weet je het nooit. Als een club vijf miljoen euro biedt, zal ik niet twijfelen.”

Foto: BELGA

Heeft KV Mechelen al actie ondernomen om jouw contract te verlengen?

“Neen, en da’s vreemd. Misschien is het wel een signaal? Anders zou er toch allang een gesprek geweest zijn? (grijnst) Ach, er rest nog tijd tot juni. Ik lig er niet wakker van. Als ze met een voorstel komen, gaan we rond de tafel zitten.”

Igor de Camargo maakt zich op zijn 36ste geen zorgen?

“Twijfelen is nergens goed voor. Niet op het veld, want als je twijfelt bij een penalty mis je gegarandeerd. Maar ook niet ernaast. Persoonlijke zorgen draag je immers altijd met je mee. Ik probeer te genieten van het voetbal. Dat doe ik nog altijd bij KV Mechelen.”

Met het niveau dat je nu haalt, hoef je toch niet te vrezen dat je in de zomer geen club meer vindt?

“Laat ons hopen dat er nog teams interesse tonen. Mijn lichaam is nog niet versleten, al vraag ik mij wel af hoe het op een zomerstop van meerdere weken zal reageren.”

Zelf voetballen blijft toch het mooiste wat er is?

“Vanmorgen kwam ik Francky Vandendriessche, de keeperstrainer van AA Gent (dat eveneens op stage is in Oliva, red.) tegen. ‘Knap wat je nog altijd doet’, zei hij, maar zijn boodschap was nog veel interessanter. ‘Probeer zo lang mogelijk door te gaan, want als je te vroeg stopt, krijg je spijt.’ Hij kan het weten. Genieten tot het niet meer kan. Maar ik moet eerlijk zijn met mezelf én de clubs. Als ik me niet langer voor de volle honderd procent kan geven, is het beter om te stoppen. Ik zou niet willen dat de mensen zeggen: ‘Die De Camargo geraakt niet meer vooruit’.” (schiet in de lach)

KV-bestuur blijft niet bij de pakken zitten: nog deze week een gesprek met De Camargo

De Camargo blijft vooralsnog in het ongewisse wat KV Mechelen met hem van plan is, maar daar komt weldra verandering in. Navraag leert ons dat het bestuur later deze week een verkennend gesprek aangaat met de goalgetter om de intenties van beide partijen kenbaar te maken. Achter de Kazerne is men zeer te spreken over de input van De Camargo. Niet alleen omwille van zijn goals (zeventien vorig jaar, vijf dit seizoen), maar ook door zijn leidersrol in de kleedkamer.

Niet voor niets gaven twee van de drie debutanten op stage in onze maandagkrant aan dat De Camargo hun grote voorbeeld is bij de A-kern. “Ik probeer vaak met die jonge gasten te praten, en hen tips te geven. Anderen helpen, proberen beter te maken, zo ben ik van nature”, aldus de aanvaller. Daarom is de Braziliaanse Belg ook gestart met de trainerscursus. Zijn UEFA B-diploma heeft hij sinds enkele weken op zak. Midden januari start hij met de opleiding voor UEFA A onder deskundige leiding van niemand minder dan T2 Sven Swinnen.