Ook in 2020 luisteren de troepen naar Kompany

Het jaar 2020 begon voor Anderlecht zoals 2019 is geëindigd: Speler-manager Vincent Kompany sprak op training de ploeg toe, terwijl coach Frank Vercauteren observeerde.

Tijdens de eerste dagen van het oefenkamp in Spanje houdt Anderlecht fans en media op afstand. Alleen de opwarming is open voor publiek, maar daarna worden pottenkijkers weggestuurd. Slechts één fotograaf mag blijven om de website te voorzien van beelden. Opvallend: ook ex-speler Lorenzo Staelens – die even kwam piepen –, moest afstand houden en keert niet meer terug. Toch konden we vaststellen dat Kompany de stage begon met een speech aan zijn ploegmaats. Daarna werd de groep opgedeeld in drie en was er fysiek en een tactisch gedeelte. Zeker in het tactische aspect liet Kompany zich gelden. Hij bepaalt nog steeds de filosofie. Hoofdcoach Frank Vercauteren kwam tussen als dat nodig bleek, maar voerde ook individuele gesprekjes. Onder meer met Nasri, die net als Bakkali nog conditioneel werk voor de boeg heeft.

Uit de ziekenboeg kwam dan weer goed nieuws, want Chadli trainde weer mee na zijn heupblessure. Zulj en Roofe bleven uit voorzorg binnen. Na de training maakte iedereen wel tijd voor zo’n 20 selfie-jagers. Kompany en Vanden Borre bleken de populairste, maar ook Trebel, Vercauteren en nieuwkomer Murillo werden druk gesolliciteerd.

Musona naar Eupen?

Op transfervlak bleef het relatief rustig. Zoals gemeld toont Eupen interesse in rechtsback Emmanuel Sowah en de Ghanees trok als tester mee met de Panda’s op stage. Het is niet uitgesloten dat paars-wit nog meer zaken doet met de Oostkantonners. Knowledge Musona leek op weg naar het Zuid-Afrikaanse Sundowns, maar nu is hij eveneens in beeld bij Eupen. Ook de spits sluit mogelijk aan op de Eupense stage. Voor zijn gezin blijft Musona liever in België en via een uitleenbeurt kan hij ook zijn Anderlecht-loon behouden.

