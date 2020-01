Supporter speelt taxi voor laatkomer Lamkel Zé, die volgens Bölöni weer met “een psychologisch probleem” zat

Derde winterstage voor Laszlo Bölöni bij Antwerp, derde keer La Finca in Algorfa als decor. Al had ook de Roemeen – zoals elke speler – graag een wat langere break gehad. Didier Lamkel Zé was andermaal talk of the town.

“Ik heb een goeie maar ook korte en vermoeiende vakantie gehad”, vertelt hij. “Tuinieren hè… Ik hou ervan, maar het kruipt niet in de kleren. ’s Avonds zat ik wel rustig voor het vuur.” Maar maandag was het dus weer ‘werkendag’, met de eerste trainingen op stage. “Die zijn altijd makkelijk, want dan hebben de spelers er nog zin in. (glimlacht) We zullen wie wat het over een paar dagen geeft.”

Scan voor Batubinsika

Didier Lamkel Zé leek er zóndag al niet veel zin in te hebben, toen hij verstek gaf voor de avondloop. “Didier had psychologische problemen, zoals zo vaak. (opnieuw een glimlachje) Meer ga ik er niet over zeggen.” Maandag oogde de Kameroener, die zich heeft moeten excuseren, gelukkig gretiger. Al had hij wel de hulp van supporter Dirk Cooreman – een oud-jeugdspeler van RAFC – nodig om op tijd op de namiddagtraining te raken, want hij had de korte busrit gemist.

Bölöni toonde zich tevreden over Haroun, die met een brace rond zijn zo goed als herstelde arm traint, en ook Defour, die vandaag en donderdag wel een sessie zal skippen. Wel sukkelen Buta en Juklerod met de knie, waardoor het improviseren is op de rechts- en linksback. Aangezien Opare en Quirynen achterbleven op de Bosuil om weer topfit te worden, was De Laet even de enige back, waardoor zowaar doelman De Winter en spits Geeraerts er depanneerden. Ook Batubinsika moest de training nog staken met een knieblessure, hij ondergaat dinsdag een scan.

“Een paar gebreken”

We bespraken met Bölöni ook nog kort de wintermercato. Hij zei eerder dat hij het geen probleem zou vinden mocht er niemand bijkomen, maar hij ziet toch lacunes. “Als je een diepgaande analyse van onze ploeg maakt, merk je dat we een paar gebreken hebben. Er zijn voor mij al zeker twee posities die dringend zijn. Maar ik ga niet in detail.” Al liet hij uitschijnen dat het een extra defensieve middenvelder geen kwaad kan, en blijft het een feit dat de linksback niet dubbel bezet is.

Intussen kreeg Antwerp weer te horen dat de overgang van Ava Dongo in orde zou moeten komen, maar op zo’n aanwinst doelt Bölöni niet. “Een speler die rechtstreeks uit Afrika komt, die staat er meestal niet meteen, die heeft tijd nodig. Als er spelers bijkomen, kennen die idealiter de competitie al. Gasten uit het buitenland die ons niveau meteen opkrikken, is ook goed, maar voor Antwerp is dat financieel moeilijk.”