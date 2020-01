Marreh weg bij Eupen, AA Gent mogelijke nieuwe bestemming

In de zomer toonde AA Gent al concrete interesse in de Gambiaanse international maar toen blokkeerde Eupen de transfer nog. Voor Nieuwjaar informeerden de Buffalo’s opnieuw naar de middenvelder en was er ook contact met de speler zelf. Aangezien Marreh na zijn gemiste transfer nog amper aan spelen toekomt in Eupen hoopt hij dat de club hem nu wel zal laten gaan. Als alternatief wordt ook Isaac Sakey, een 25-jarige middenvelder die momenteel door het Turkse Alanyaspor aan het eveneens Turkse Denizlispor wordt uitgeleend, genoemd. Een reële piste gezien de Ghanees al bij een aantal mensen zijn licht opstak over de Buffalo’s. Ook de eerder genoemde Frank Boya (Moeskroen) is nog een optie. Uitgaand genoot Yuya Kubo wel interesse uit thuisland Japan, hij kiest normaal voor een avontuur in de Amerikaanse MLS bij FC Cincinnati. Op het veld moesten Elisha Owusu (lies) en Roman Yaremchuk (achillespees) dan weer de namiddagtraining vroegtijdig staken. Die laatste hoopt alvast dat een stevige massage vandaag beterschap brengt. Timothy Derijck trainde individueel, Milad Mohammadi deed de opwarming apart, maar sloot nadien aan. Brecht Dejaegere – terug na een sleutelbeenbreuk – werkte alles vlotjes af. Vandaag staan er twee trainingen op het programma.