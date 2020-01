11.817 bedrijven failliet in 2019

We beleefden in 2019 het op één na zwaarste faillissementsjaar ooit in België. Daarbij gingen 11.817 bedrijven op de fles, 1.103 meer dan in 2018, zo becijferde handelsinformatiekantoor Graydon.

Enkel in 2013 gingen nog meer bedrijven over de kop. De stijging vorig jaar is wel te wijten aan recente wijzigingen in wet- en regelgeving voor het bedrijfsleven, en mag daarom volgens Graydon niet gedramatiseerd worden. In tegenstelling tot andere jaren leverde in 2019 niet de horeca maar wel de bouwnijverheid het grootste aantal faillissementen: 2.086 (+7,5 procent).

Door de faillissementen kwamen wel 21.493 jobs (+13,4 procent) op de tocht te staan. Bij de twee grootste, die van de firma Belle’s uit Kortrijk en die van touroperator Thomas Cook, verloren respectievelijk 636 en 630 mensen hun baan. (krs)