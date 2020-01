* Actrice in 12 years a slave.

* Schreef in een essay in The New York Times hoe Weinstein haar verschillende keren aanbood haar carrière te helpen in ruil voor seks. Hij vroeg haar onder meer in zijn huis of hij haar een massage mocht geven. Toen ze weigerde, trok hij zijn broek uit. Daarop verliet ze zijn huis. Onduidelijk of ze officieel klacht indiende.