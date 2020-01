* Actrice in de film Shakespeare in love.

* Verklaarde al in 1998 dat Weinstein haar onder druk zette om dingen te doen die ze niet wilde, of “haar carrière zou mislukken”. Later bleek dat ze door hem was misbruikt. Voor de film Shakespeare in love onder zijn productie won ze een Oscar: “Ik stond daar met dat beeldje in mijn hand en durfde mijn groot geheim niet te verklappen.” Onduidelijk of ze officieel een klacht indiende.