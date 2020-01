* Actrice in onder meer Double jeopardy. Een van de eerste vrouwen die Weinstein beschuldigde.

* Op haar 20ste door Weinstein op een hotelkamer uitgenodigd. Hij opende de deur in kamerjas en vroeg haar om hem een massage te geven of te kijken hoe hij douchte. Omdat ze niet op zijn avances inging, deed Weinstein haar filmrollen mislopen, stelt ze. Diende een klacht in wegens seksueel ontoelaatbaar gedrag.

* Aanklacht geseponeerd.