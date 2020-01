* Beloftevolle actrice toen ze in 2004 Weinstein ontmoette in een club in New York.

* Zegt dat Weinstein haar dwong om orale seks te hebben op zijn kantoor. Met haar aanklacht zou het proces oorspronkelijk zes gevallen van seksueel misbruik behandelen, maar door tegenstrijdigheden in haar verhaal ontstond twijfel over de juistheid ervan.

* Klacht verworpen.