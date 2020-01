Foto’s worden tekeningen om grote impact op milieu aan te kaarten

Op Instagram teasde de Italiaanse Vogue de afgelopen dagen al met getekende covers, vanaf vandaag ligt de hele uitgave in de winkel. Op elke cover staat een model in Gucci-outfit getekend of geschilderd. Voor het eerst prijkt dus geen foto op de front van Vogue Italia.

Hoofdredacteur Emanuele Farneti wil daarmee toegeven dat het maken van een modeblad een grote impact heeft op het milieu, en verwijst vooral naar fotoshoots in verre oorden. In zijn editoriaal haalt hij er de cijfers bij voor de producties in het septembernummer. “Daar waren honderdvijftig mensen bij betrokken. Goed voor twintig vluchten en een twaalftal treinreizen, veertig auto’s en zestig internationale leveringen van pakketjes. Verlichting voor minstens tien uur, voedselverspilling door de catering, plastic bescherming voor de kledij, enzovoort.”

Over de geïllustreerde covers schrijft Vogue Italia op Instagram: “De uitdaging was om te tonen dat het mogelijk is om kleren te tonen zonder ze te fotograferen.” De uitgave – zelfs eenmalig – is een belangrijke stap, zegt Farneti aan The New York Times. “We pakken het probleem aan en erkennen dat we deel zijn van een sector die nog lang niet duurzaam is.”

Geld naar palazzo

De verpakking rond het magazine zal voortaan uit honderd procent composteerbaar plastic bestaan. Het geld dat uitgespaard werd aan fotoshoots, doneert het modemagazine overigens aan de restauratie van het Fondazione Querini Stampalia, waar een palazzo schade opliep bij de recente overstromingen in Venetië.