Beschuldigd door meer dan 80 vrouwen, maar proces draait maar om 2 slachtoffers

In kostuum en gebogen over zijn looprekje met onderaan twee tennisballen: zo arriveerde Harvey Weinstein op de eerste dag van zijn proces. Het was een déjà vu naar zijn eerdere verschijning op een zitting in december. Omdat hij dan enkele dagen later werd gespot zonder rollator, werd hem toen kwalijk genomen met het looprekje medelijden te willen opwekken in een poging hem menselijker te doen overkomen. En niet als het “seksuele roofdier”, wiens val de start van de #MeToo-beweging betekende.

Neutrale jury

Het looprekje had weinig effect bij de demonstranten die aan de rechtbank in Manhattan protesteerden, onder wie actrices Rosanna Arquette en Rose McGowan. Op hun pancartes eisten ze “gerechtigheid voor de survivors”. Of die er komt, wordt in de komende twee maanden beslist, maar eerst wordt een jury geselecteerd en dat alleen al kan tot twee weken duren. Het is volgens Weinsteins advocate Donna Rotunno dan ook niet gemakkelijk om objectieve leden te vinden, “die nog niet door de media zijn bevooroordeeld en hem eerlijk kunnen berechten”. Die twaalfkoppige neutrale jury moet beslissen of Weinstein schuldig is – wat hij zelf blijft ontkennen – aan vijf aanklachten van seksueel misbruik en verkrachting.

De klachten werden ingediend door twee vrouwen. Opvallend, want waarom slechts twee? Meer dan tachtig vrouwen stapten eerder al naar buiten met hun verhaal. Feit is dat veel beschuldigingen intussen ofwel verjaard zijn, of niet onder de bevoegdheid van de New Yorkse rechtbank vallen omdat ze zich elders afspeelden. En dan is er nog een deel van de vrouwen die ervoor koos niet te procederen. Bovendien trof Weinstein voor een groepsvordering al een minnelijke schikking met meer dan dertig actrices of voormalige medewerksters die hem beschuldigen van seksuele intimidatie, in tegenstelling tot het seksuele misbruik behandeld in een burgerlijke zaak en niet in een strafzaak. De verzekering van The Weinstein Company, en dus niet de ex-filmbaas zelf, zal daarvoor 25 miljoen dollar (ofwel 22,3 miljoen euro) ophoesten. Tenminste, als een federale rechter in New York die deal straks goedkeurt.

Verjaard, maar toch getuige

Dus zijn alle ogen nu gericht op Mimi Haleyi, Weinsteins voormalige productieassistente. Zij beschuldigt de filmproducer ervan dat hij haar in 2006 dwong tot orale seks. “Hij werd agressief en trok mijn slip uit. Ik was net ongesteld, maar dat hield hem niet tegen”, getuigde ze daarover. Het tweede slachtoffer rond wie het proces nu draait, blijft liever anoniem. De feiten zijn wel bekend: ze beschuldigt Weinstein ervan dat hij haar in 2013 heeft verkracht in een hotelkamer in New York.

De klachten komen nu dus slechts van twee vrouwen, maar tijdens het proces zullen ook drie andere slachtoffers getuigen, onder wie The Sopranos-actrice Annabella Sciorra. Hoewel hun zaken zijn verjaard, moeten hun verhalen een patroon kunnen blootleggen dat Weinstein ontmaskert als seksueel roofdier. Een patroon dat meestal als volgt verliep: de invloedrijke filmbaas nodigde vrouwen uit op zijn hotelkamer om werk te bespreken, opende vervolgens de deur in kamerjas en maakte seksuele avances of dwong hen zelfs tot seks.

Weinstein kon jarenlang ongestoord zijn gang gaan, tot in oktober 2017. Toen barstte de bom: The New York Times en The New Yorker onthulden hoe hij al jaren vrouwen seksueel intimideerde. Het leidde tot een lawine aan beschuldigingen aan het adres van een van de machtigste mannen in Hollywood, van onder anderen actrices als Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow en Uma Thurman. Zo liet Jolie zich ontvallen: “Ik heb een slechte ervaring gehad met Weinstein in mijn jeugd. Ik koos ervoor nooit nog met hem samen te werken en waarschuwde anderen over hem.”

“Ik was pionier”

In een recent interview met The New York Post, drie weken voor de start van zijn proces, probeerde Weinstein de publieke opinie nog te keren. “Mensen zijn mijn werk vergeten”, klaagde hij. “Ik produceerde meer films die door vrouwen werden geregisseerd, of die over vrouwen gingen, dan eender welke filmmaker. En dat al dertig jaar geleden. Nu is dat in de mode, maar ik was een pionier.”

Het verhitte alleen maar de gemoederen en het blijft afwachten hoe de neutrale jury over enkele weken zal oordelen. Gaat die mee in de verdediging van Weinsteins advocate, dat de seks telkens met wederzijdse toestemming was? Zijn verdediging zal als bewijs daarvoor mails oprakelen van vermeende slachtoffers die na de feiten zelf nog contact zochten met Weinstein.

Maar het dubbeltje kan ook op de andere kant vallen: wordt hij wel beschuldigd van seksueel misbruik, dan kan Weinstein een levenslange straf krijgen. De vraag is of het zover komt. En zelfs al ontspringt hij de dans, dan kan een nieuwe rechtszaak in Los Angeles daar anders over oordelen. Maandag stelden de openbaar aanklagers daar Weinstein in staat van beschuldiging, voor verkrachting en aanranding in 2013 van twee verschillende vrouwen.