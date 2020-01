Amerikaanse leger kondigde “per ongeluk” terugtrekking uit Irak aan

Amerikaanse militairen rusten even voor ze op missie gestuurd worden in het Midden-Oosten. Foto: REUTERS

De Verenigde Staten hebben maandag naar eigen zeggen per ongeluk de voorbereidingen aangekondigd van een terugtrekking van de troepen uit Irak. Volgens het Pentagon is er helemaal geen intentie te vertrekken en was de brief met de aankondiging een kladversie die nooit verstuurd had mogen worden.

De commandant van de Amerikaanse troepen in Irak, generaal William H. Seely, had – eigenhandig volgens een Amerikaanse militaire bron in Bagdad – een brief bezorgd aan de nummer twee van het Iraakse leger waarin hij liet weten de “soevereine beslissing van het Iraakse parlement te respecteren waarin het vertrek geëist wordt”. “Uit respect voor de soevereiniteit van (...) Irak en zoals gevraagd door het parlement en de eerste minister, zal de Coalitie haar troepen ‘herpositioneren’ (...) om ervoor te zorgen dat de terugtrekking op een veilige en efficiënte manier verloopt”, klonk het.

Maar de stafchef van het Amerikaanse leger in Washington kondigde iets later aan dat het om een vergissing ging: niemand gaat vertrekken, er worden enkel troepen verplaatst binnen het land wegens de dreiging vanuit Iran. Het was louter de bedoeling om met de “slecht verwoorde” brief het Iraakse leger op de hoogte te stellen van onder meer verhoogde activiteit van Amerikaanse helikopters in de regio.

Na vraag van parlement

De brief kwam er een dag nadat het Iraakse parlement een resolutie aangenomen heeft waarin aan de regering wordt gevraagd om de aanwezigheid van buitenlandse soldaten in het land zo snel mogelijk stop te zetten. Dat gebeurde dan weer als reactie op de dodelijke droneaanval die de VS in de nacht van donderdag op vrijdag uitvoerden in de buurt van de luchthaven van Bagdad. Daarbij werd de Iraanse generaal Qassem Soleimani gedood, wat de spanningen in de regio opnieuw fel heeft doen oplopen.

De VS hadden 5.200 soldaten in Irak tot er vorige week honderden extra aankwamen voor de beveiliging van de Groene Zone. Al 17 jaar hebben de Amerikanen troepen in het land.