‘Mad Men’ nog niet verdwenen in Belgische communicatiesector: vooral mannen, met veel stress

De Belgische creatieve communicatiesector wordt gedomineerd door blanke mannen en kampt met hoge stressniveaus. Dat blijkt uit een onderzoek door Creative Belgium, dat De Tijd en Le Soir publiceren.

Van de 475 mensen die de vragenlijst volledig beantwoordden – dat is een vijfde van de werknemers in de sector – zei 72 procent te rapporteren aan een mannelijke manager. Vooral de creatieve afdelingen kleuren nog altijd sterk mannelijk. Slechts een op de tien creative directors is een vrouw.

“Bovendien is er al meer dan 15 jaar geen evolutie in die cijfers”, zegt Isabel Van den Broeck, directeur van Creative Belgium. “Uit onderzoek door Cannes Lions, de organisator van het jaarlijkse reclamefestival in Cannes, bleek in 2005 dat slechts 9,9 procent van de creative directors een vrouw was. In 2016 was dat 9,8 procent.”

Een ander pijnpunt is het hoge stressniveau in de sector. Zo’n 82 procent van de bevraagden klopt geregeld overuren (zelfs 91 procent van de senior profielen) en bijna driekwart heeft stress op en door het werk. Bijna een kwart klaagt over geestelijke problemen die gelinkt zijn aan de job.