Toyota gaat “stad van de toekomst” bouwen in Japan

Een laboratorium voor zelfrijdende wagens, slimme huizen, artificiële intelligentie en andere technologieën, volledig aangedreven door brandstofcellen op basis van waterstof. Dat moet de “stad van de toekomst” worden die Toyota wil gaan bouwen in Japan, zo maakte de autobouwer maandag bekend op de technologiebeurs CES in Las Vegas.

‘Woven city’, of ‘Geweven stad’. Zo heet de futuristische stad die Toyota wil neerplanten in Japan, aan de voet van de legendarische Mount Fuji. Het hele project moet 71 hectare groot worden en ongeveer 2.000 mensen - zowel onderzoekers als gewone burgers - huisvesten. De kostprijs werd niet meegedeeld.

“Het doel is om klimaatveranderende uitstoot van voertuigen en huizen te verminderen, om files en verkeersopstoppingen terug te dringen en om internettechnologie toe te passen op het alledaagse leven”, aldus voorzitter Akio Toyoda.

De bouw van ‘Woven city’ moet volgend jaar beginnen, onder toeziend oog van Bjarke Ingels, de Deense architect die de plannen voor de nieuwe gemeenschap uittekende. Zijn architectenbureau ontwierp ook al het 2 World Trade Center in New York en de kantoren van Google in Silicon Valley en in Londen.

Toyota besloot de aankondiging op technologiebeurs CES met de melding dat ze openstaan voor partnerschappen met andere bedrijven die het project willen gebruiken als testsite voor nieuwe technologie.

