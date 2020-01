Iraniërs komen massaal samen voor begrafenis van generaal Qassem Soleimani

Kerman, de geboorteplaats van Qassem Soleimani, wordt overspoeld door Iraniërs die dinsdag de begrafenis van de vermoorde generaal willen bijwonen. Eerder deze week werden ook al hallucinante beelden verspreid van hoofdstad Teheran, waar volgens de Iraanse staatstelevisie “miljoenen landgenoten” opdaagden voor de begrafenisprocessie.

Generaal Qassem Soleimani, na ayatollah Khamenei de machtigste man van Iran, werd vrijdag om het leven gebracht door een luchtaanval, bevolen door de Amerikaanse president Donald Trump. Zijn lichaam werd eerst overgebracht naar hoofdstad Teheran, voor een begrafenisprocessie. Volgens de Iraanse staatsmedia kwamen “miljoenen” landgenoten - voornamelijk in het zwart gekleed - rouwen in de hoofdstad. Tijdens de processie werd massaal “dood aan Amerika” gescandeerd.

Vervolgens werden Soleimani’s resten eerst naar Mashhad, de op een na grootste stad van Iran en een belangrijke religieuze plaats, gebracht en vervolgens naar Kerman, de geboorteplaats van Soleimani, waar dinsdagochtend de begrafenis zal plaatsvinden.

Beelden van de begrafenisprocessie in Teheran: straten vol mensen, kilometers lang. Foto: AP

De 62-jarige Soleimani stond aan het hoofd van de Quds, de Iraanse Special Forces. Hoewel velen hem eerden als nationale held, zagen lang niet alle Iraniërs hem zo. Hij was een ‘hardliner’, een dominante aanwezigheid in een regime dat eind 2019 nog talloze betogers doodschoot. Daarnaast spendeerde hij ook nog grote sommen geld aan allianties en milities in Libanon, Jemen, Irak en Syrië op een moment dat veel Iraniërs verarmden door economische sancties opgelegd door de Verenigde Staten.

In Washington zagen ze hem als terrorist, als de verantwoordelijke voor “20 procent van alle Amerikaanse slachtoffers in de regio. De luchtaanval van vrijdag werd volgens Trump uitgevoerd omdat Soleimani “dringende plannen had om Amerikaanse diplomaten en militairen aan te vallen”. Iran heeft al openlijk verklaard de dood van de generaal “te zullen wreken”.

