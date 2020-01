“Drie clubs uit de Premier League geïnteresseerd in Genk-spits Aly Samatta”

Voetbalt Aly Mbwana Samatta ook na de winterstop bij KRC Genk? Bij de landskampioen hopen ze van wel, maar vrezen ze voor het vertrek van de 27-jarige spits. De Engelse kwaliteitskrant The Guardian meldt dat Premier League clubs Brighton, Crystal Palace en Norwich geïnteresseerd zijn in Samatta.

Samatta zou zo de eerste Tanzaniaanse speler ooit in de Premier League kunnen worden. Volgens The Guardian zou Brighton in pole position liggen voor de topschutter van vorig seizoen. Bij Brighton zou Samatta herenigd kunnen worden met ex-ploegmakker Leandro Trossard, met wie hij vorig jaar de titel bij Genk pakte. Ook Mathew Ryan en José Izquierdo (ex-Club Brugge) voetballen bij The Seagulls.

Norwich, momenteel hekkensluiter in de Premier League, zou Samatta dan weer zien als back-up voor hun goalgetter Teemu Pukki. Crystal Palace zoekt dan weer een extra spits om de voortdurende afwezigheid van de geblesseerde Christian Benteke op te vangen.