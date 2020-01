Al 2.000 huizen vernield door bosbranden Australië en vuur zal komende dagen weer aanwakkeren: vrees voor “monsterbrand”

De bosbranden in Australië hebben al bijna 2.000 woningen verwoest, zo melden officiële bronnen. Ondertussen wordt gevreesd dat de vlammen de komende dagen weer zullen aanwakkeren, waardoor mogelijk zelfs een nieuwe “monsterbrand” gevormd zal worden.

Het regende de voorbije dagen in New South Wales en Victoria, de twee deelstaten die nu al maanden getroffen worden door hevige bosbranden. De brandweerlieden konden daarvan gebruikmaken om de branden wat in te perken en om zo veel mogelijk mensen, dieren en waardevolle spullen in veiligheid te brengen.

Maar de bosbranden zijn verre van verleden tijd. Er wordt verwacht dat de temperaturen in de regio vrijdag opnieuw de hoogte zullen inschieten, wat de vrees op een nieuw inferno doet stijgen. Gevreesd wordt dat de grootste branden in de twee deelstaten één nieuwe “monsterbrand” gaan vormen. “Dat kan leiden tot onvoorspelbare vuurzeeën en verhoogd gevaar voor inwoners en hun huizen”, waarschuwde Gladys Berejiklian, de premier van New South Wales, maandag. “Er is geen tijd om op onze lauweren te rusten.”

430 miljoen euro schade

De tol van de bosbranden is enorm. Minstens 25 mensen lieten al het leven, miljoenen dieren kwamen om en Australische verzekeringsinstanties hebben berekend dat de schade intussen opgelopen is tot 700 miljoen Australische dollar, ongeveer 430 miljoen euro. De Verzekeringsraad van Australië liet dinsdag weten dat er al 9.000 dossiers geopend zijn. De komende dagen zal dat cijfer nog stijgen. Volgens de brandweerdiensten van New South Wales zijn er in de staat minstens 1.588 huizen vernield en 653 beschadigd door de vuurzee. In de staat Victoria zijn 450 gebouwen opgegaan in de vlammen. In beide zwaar getroffen staten verwacht men nog meer schadeclaims.

Wat doet de regering?

Australisch premier Scott Morrison verklaarde maandag dat de overheid de komende twee jaar zo’n 1,25 miljard euro zal vrijmaken voor het herstel van de regio. “En er zal ook een agentschap worden opgericht dat de mensen zal helpen om hun verwoeste woningen, hun vernielde ondernemingen weer op te bouwen.”

Daarnaast beloofde Morrison ook nog een compensatie voor de vrijwilligers die zich inzetten om de vlammen te bestrijden en verklaarde hij meer geld vrij te maken voor de vliegtuigen die water droppen op de branden. Ondanks die beloftes blijft de premier zware kritiek krijgen in zijn land.

WWF België start geldinzameling

WWF België is op zijn website een geldinzameling gestart voor de strijd tegen de “ecologische ramp” door de bosbranden in Australië. “We gaan dat geld bezorgen aan WWF Australië. Zij bekijken wat de meest directe noden zijn waarvoor het geld kan dienen. Het zal wellicht een combinatie van zaken zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om opvanginitiatieven voor getroffen dieren. Er zijn volgens een conservatieve schatting al 500 miljoen dieren dood of verbrand”, zegt woordvoerder Koen Stuyck.

Rode Kruis Vlaanderen besliste om geen inzameling te starten op Belgisch niveau omdat er geen officiële hulpvraag kwam uit Australië. WWF ziet het anders. “Je zou kunnen zeggen dat Australië een Westers land is dat onze hulp niet nodig heeft, maar het is een ecologische ramp is en we merken bij de Australische overheid niet veel initiatief om met dat aspect rekening te houden. De regering bestaat uit mensen die openlijk twijfelen aan de klimaatverandering.”

Ook bosbranden in Nieuw-Zeeland

Ook in Nieuw-Zeeland woedt momenteel een bosbrand. In de buurt van Napier in Hawke’s Bay bestreden meer dan 70 brandweerlieden de vlammenzee, daarbij geholpen door zeven helikopters en twee vliegtuigen. “Het ziet er positief uit, en er komen betere weersomstandigheden aan”, zei Trevor Mitchell van de brandweer en hulpdiensten van Nieuw-Zeeland.

Intussen besliste de regering om 22 extra brandweerlieden, een vliegtuig en legerpersoneel te sturen naar Australië, om te helpen bij de bestrijding van de bosbranden daar. “De verwoesting die werd aangericht door deze branden eist een aanzienlijke tol van onze Australische buren, en we zullen blijven doen wat we kunnen om te helpen”, zei premier Jacinda Ardern.