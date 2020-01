AA Gent heeft nieuwe versterking beet: Sulayman Marrehkomt over van Eupen

Sulayman Marreh, hier in actie voor Eupen tegen STVV. Foto: ISOSPORT

AA Gent heeft een nieuwe versterking beet: het plukt Sulayman Marreh(23) weg bij Eupen. De verdedigende middenvelder vertrok gisteren niet mee op stage met de Panda’s en sluit vandaag aan bij AA Gent in Oliva.

De Buffalo’s zochten al langer een doublure voor Elisha Owusu en toonden in de zomer al concrete interesse in de Gambiaanse international, maar toen blokkeerde Eupen de transfer nog.

Vraag is nu of AA Gent nog op zoek gaat naar een tweede verdedigende middenvelder. Zo viel ook vaak de naam van Isaac Sakey, een 25-jarige middenvelder, die momenteel door het Turkse Alanya­spor aan Denizlispor wordt uitgeleend. Ook Frank Boya (Moeskroen) was lange tijd een optie, maar de kans dat hij nog komt, lijkt weinig waarschijnlijk.

Uitgaand genoot Yuya Kubo interesse uit thuisland Japan, maar hij kiest normaal voor een avontuur in de Amerikaanse MLS bij FC Cincinnati.